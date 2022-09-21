Агата Муцениеце сожалеет, что Прилучный не позвал ее на свадьбу с Зепюр Брутян

Агата Муцениеце, экс-супруга Павла Прилучного, впервые высказалась о свадебном торжестве своего бывшего мужа. Актриса сожалеет, что актер не позвал ее на свадьбу с Зепюр Брутян.

В беседе с журналисткой Юлией Меньшовой звезда кино возмутилась тем, что ее бывший возлюбленный не пригласил на церемонию бракосочетания и вечеринку в честь торжества.

«Я бы могла букет поймать!» — сказала Муцениеце.

«Ты бы на свадьбу пошла?» — переспросила свою звездную собеседницу Меньшова.

«Конечно же! Прикинь, а если бы поймала букет невесты?!» — добавила Агата.

Затем актриса, которая родила Павлу двоих очаровательных детей, призналась, что она искренне желает Прилучному и его новой супруге счастья.

«Пожелаю новобрачным счастья, любви, гармонии, верности и понимания. Надеюсь, что семья будет счастлива», — заключила 33-летняя артистка.