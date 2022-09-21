Академик РАН Онищенко объяснил цели частичной мобилизации в России

Геннадий Онищенко объяснил цели частичной мобилизации в России. По словам политика, она, прежде всего, направлена на возмещение частей армии, которые задействованы на Донбассе.

Онищенко говорит, что Запад под руководством Вашингтона оказывает Украине мощную военную помощь в ущерб безопасности. Поэтому РФ обязана мобилизовать часть своих сил.

Как заметил политический деятель, от основного состава украинской армии задействована не самая большая часть. В связи с этим есть все основания полагать, что под частичную мобилизацию попадают люди с опытом службы в армии и опытом работы с высокоточным вооружением, так как эти специалисты прежде всего необходимы ВС РФ.

Академик РАН добавляет, что частичная мобилизация в России направлена на возмещение солдат регулярной армии, которые задействованы в зоне СВО, поэтому это не значит, что резервисты обязательно поедут на Украину. По данным Онищенко, они будут лишь проходить подготовку.