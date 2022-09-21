«Чистая совесть и железный яйца»: Евгений Пригожин рассказал, кто идет в «ЧВК Вагнера»

Любой человек, в том числе и заключенный, если он хочет послужить своей Родине, имеет на это право. Такое мнение выразил бизнесмен Евгений Пригожин в ответ на вопрос издания «Обозрение» (OBOZ. INFO) о появившейся в российских регионах рекламе с контактами рекрутеров «ЧВК Вагнер».

По словам Пригожина, в «Оркестр» идут люди из многих российских регионов, особенно те, у кого «чистая совесть и железные яйца».

«В «Оркестр» идут с удовольствием все, и в особенности те, у кого чистая совесть и железные яйца. Вне зависимости от региона». — приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Что касается так называемых «штрафбатов», то в них нужно загонять не тех, кто решил послужить родине, а вороватых чиновников и розовожопых бездельников, отметил бизнесмен.