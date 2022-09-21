Евгений Пригожин призвал ЗакС назвать одну из улиц Петербурга именем Дугиной

Погибшая журналистка Дарья Дугина достойна того, чтобы в ее честь назвали улицу. Такого мнения придерживается предприниматель Евгений Пригожин. На официальной странице пресс-службы компании «Конкорд» опубликовано соответствующее обращение бизнесмена.

«Всем нам знакомо имя Дарьи Дугиной – журналиста, политолога и настоящего патриота России. Она вела широкую научную и общественную деятельность, не боялась отстаивать интересы нашей страны. Я считаю, что заслуги Д.А. Дугиной, награжденной Орденом Мужества, ничуть не ниже награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а имя человека – истинного патриота России, который сражался за ее интересы – должно быть увековечено в нашем городе», – сообщил Пригожин.

Так как заслуги Дугиной перед отечеством действительно велики, бизнесмен предложил переименовать одну из улиц Северной столицы и назвать ее в честь погибшей журналистки. Однако сделать это в настоящий момент невозможно. Проблема заключается в законодательстве. Присвоить название улицы герою можно только спустя 20 лет после его смерти. Пригожин предложил представителям ЗакСа пересмотреть законодательство.

«Поэтому прошу Вас проработать вопрос и инициировать внесение изменений в Правила для последующего присвоения имени Д.А. Дугиной одной из улиц в Санкт-Петербурге», – резюмировал в обращении Пригожин.

Дарья Дугина вела активную патриотическую деятельность на территории России. Однако 20 августа она погибла. После смерти она удостоилась Ордена Мужества.