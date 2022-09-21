Федор Добронравов ответил на резкие высказывания Анны Кошмал в адрес актеров из сериала «Сваты»

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Федор Добронравов ответил на резкие высказывания Анны Кошмал в адрес актеров из сериала «Сваты»
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Фото из открытых источников

Актер, который сыграл в народном телелесериале Ивана Будько, ответил Анне Кошмал на ее едкие выпады в адрес актеров из «Сватов». Напомним, что Федор Добронравов попал под прицел яростных комментариев Кошмал. Ранее Анна заявила, что Федора Добронравова и Татьяну Кравченко она не считает главными лицами «Сватов».

В очередном интервью актер решил одной фразой ответить на нелестные заявления молодой актрисы, которая ополчилась против своих коллег из популярного сериала.

Актер, сыгравший в фильме дедушку Жени Ковалевой, заявил, что ему нет дела до того, что пишут журналисты. Судя по всему, все «старания» экранной внучки полюбившийся зрителям Будько вниманием не удостоил. А пламенные речи Анны до Федора Викторовича так и не дошли.

«В первый раз об этом слышу. Я артист, но не дружу с Интернетом, ничего не понимаю в нем. Поэтому не имею понятия», — сказал 61-летний народный артист РФ, говоря о словах Кошмал.

В свою очередь Инна Королева не стала критиковать юную коллегу:

«Кто я такая, чтобы давать оценку Ане? Думаю, она таким образом защищает родину. Это очевидно».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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