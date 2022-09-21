Юрист Крылов проинформировал, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ

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Юрист Крылов проинформировал, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ
Политика
Фото из открытых источников

Эксперты разъяснили, как будет проходить частичная мобилизация в России. По словам специалистов, повестки должны вручаться лично. Все те, кто пополнит ряды армии, должны предварительно пройти обучение.

Как говорит юрист Евгений Крылов, повестка должна вручаться лично в руки. Сайт «Госуслуги» не подходит. Эти данные подтвердили в Министерстве цифровизации. Крылов сообщил, что поиски будут осуществлены по месту учебы, работы или в других учреждениях, где бывает призывник.

«Повестки могут приходить уже на этой неделе. Кому-то они заблаговременно приходили. Сейчас ничто и никто не мешает начать рассылку на полную мощность. Повестка может прийти всем, ведь в запасе большое количество людей», – высказался эксперт.

Военкор Владислав Шурыгин подчеркнул, что перед отправкой на фронт призывник должен пройти специальное обучение. Обучение может занять от двух до трех месяцев. Туда входит базовая военная подготовка. После этого необходимо «боевое слаживание», а также проведение обучения по взаимодействию в том или ином подразделении.

«Иными словами, все обучение займет 4-5 месяцев», – добавил Шурыгин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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