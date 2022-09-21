Лера Кудрявцева заявила, что готова вместе с сыном пойти на фронт

Лера Кудрявцева намерена помочь стране в очень трудное время. Причем, телеведущая готова сделать это далеко не только на словах.

Звезда заявила, что готова лично биться за страну.

«Я была всегда эмпатом, переживала за все больше, чем остальные. Клянусь вам! Больше не скажу, что меня удивить нечем. Не хотелось бы писать, но, видимо, придется. Меня не спрашивали лично, чего хочу. Но я живу в России. Если понадобится бабам идти на фронт, пойду. Все мы свободны».

Также Лера добавила, что и ее 32-летний сын также не останется в стороне после частичной мобилизации.

«Ну что тут думать. Если нужно, то значит, нужно», — заявил Кудрявцевой сын Жан Ленюк.