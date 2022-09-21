«МК»: Полковник Юрьев посоветовал провести политическую подготовку мобилизованных в РФ

Боевой офицер Валерий Юрьев посоветовал провести политическую подготовку мобилизованных в РФ. Об этом председатель центрального правления Союза десантников сообщил «МК».

По словам полковника в отставке, перед отправкой на Украину солдаты будут проходить всю необходимую подготовку, в том числе политическую.

Сейчас бойцов будут обучать практическим навыкам, которые им понадоблятся на поле боя. В первую очередь, речь идет о военно-политической подготовке. До обучения по обращению с вооружением человеку необходимо «навести порядок» в его голове. Данная дисциплина очень важна для военных. Командиры тогда будут уверены, что бойцы в бой идут сражаться, а не в плен сдаваться. Солдат должен знать, за что он сражается. Поэтому для военнослужащих проводят политзанятия. Еще одно немаловажное направление - это тактика действий. Отдельным разделом программы является взаимозаменяемость, освоение смежных специальностей. Особенно это важно во время использования техники. Нужно обучить солдата владению определенным видом оружия, которое он обязан проверять личное перед боестолкновением с врагом, - проинформировал эксперт.