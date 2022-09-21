Герой РФ Александр Головашкин сообщил, что сроки подготовки мобилизованных можно сократить

Мобилизация дополнительных военнослужащих не требует масштабной подготовки. Об этом «МК» заявил представитель организации “Офицеры России”, герой РФ, полковник Александр Головашкин.

По словам эксперта, главная особенность объявленной мобилизации - на службу отправят граждан, получивших военный опыт в армии.

“Для каждой их специальностей выстроена специальная программа обучения. Специалисты, которые обладают необходимыми знаниями, могут в краткие сроки подготовить контрактников. Обучить их и потренировать”, – сказал эксперт.

На вопрос корреспондента о том, сколько времени займет обучение, герой РФ ответил, что не менее двух недель:

“От двух недель и дольше. Это зависит от специализации, от времени, которое у нас есть. Чем больше, тем, соответственно, лучше. При наборе предпочтение отдают новобранцам, которые недавно завершил военную службу, не тем, кто давно ушел в отставку”.