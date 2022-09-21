МК: Ополченец ДНР Татарский проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации

Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные специальности, которые состоянием на сегодняшний день больше всего нужны в зоне СВО на Украине.

По информации Татарского, это пехота, то есть штурмовики, которые смогут пойти в атаку. Также не менее востребованными являются гранатометчики, стрелки, стрелки-разведчики.

Среди прочих ополченец отметил операторов БПЛА, связистов, снайперов, водителей-механиков, стрелков-операторов танков, бронетранспортеров и иных боевых машин пехоты, военных медиков. Высокий спрос на специалистов, хорошо разбирающихся в приборах технической разведки, а также знающихся на системах радиоэлектронной борьбы.