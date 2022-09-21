Военкор Кнутов: После объявления мобилизации в России Украина готовит новое наступление

После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны.

По словам экспертов, кроме громких заявлений Киев попытается сорвать наступлением референдум, а свой военный потенциал усилит за счет новой волны призыва ВСУ. Некоторые источники на Украине сообщают, что Офис Зеленского на совещании с ГУР и военными решил активизировать контрнаступление на Харьковском и Южном направлениях. О том, что может предпринять Киев, рассказал известный военный эксперт Юрий Кнутов.

«Можно утверждать, что боевые действия будут нарастать. Украина усилит артиллерийские атаки по ЛДНР, Запорожской, Херсонской областям. Также ВСУ соберут все резервы для прорыва обороны в районе Херсона и Донецка. Для этого западные страны могут применить воздушные мосты для ускорения переброски современного наступательного вооружения на Украине. Не исключено, что США передадут ATACMS. Это печально, однако существует такая вероятность. Если состоится референдум и РФ проголосует за включение регионов в ее состав, граница сразу же изменится и действия начнутся за российскую территорию», - заявил эксперт.