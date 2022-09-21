«МК»: Решение Кремля о мобилизации не было легким, но Рубикон перейден еще 24 февраля

Image 16+
«МК»: Решение Кремля о мобилизации не было легким, но Рубикон перейден еще 24 февраля
Политика
Фото из открытых источников

Владимир Путин решил кардинально изменить ход специальной военной операции на Украине. При этом новость о частичной мобилизации взбудоражила российское общество, пишет «МК».

Западные страны по полной программе вложились в военное оснащение и переоснащение украинской армии. Поэтому руководство РФ пришло к выводу о необходимости изменения этой динамики. Решение Кремля о мобилизации точно не было легким, сообщает издание. Ситуация, когда Россия проводила СВО силами контрактной части своей армии, а остальная страна продолжала жить мирной жизнью, являлась до поры до времени яркой демонстрацией силы России.

Однако такие конфликты не могут быть выиграны одними демонстрациями. Сложившаяся ситуация требует постоянной готовности к принятию самых жестких решений.

Путин неоднократно давал понять, что у него есть такая готовность. Сегодняшнее решение далеко от задействования всех возможных ресурсов. Ведь мобилизация частичная. Однако с уверенностью можно сказать, что это является «началом серьезного начала», заключает портал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
«МК»: Россия начинает всерьез

Вчера, 22:24

Военные эксперты объяснили, как новый формат военной спецоперации изменит страну и мир

Вчера, 21:25

«МК»: Решение Кремля о мобилизации не было легким, но Рубикон перейден еще 24 февраля

Вчера, 20:48

Герой РФ Александр Головашкин сообщил, что сроки подготовки мобилизованных можно сократить

Вчера, 20:35

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

Вчера, 19:06

Военный журналист Баранец заявил, что заработная плата и рабочие места мобилизованных сохранятся

Вчера, 18:41

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации

Вчера, 15:34

Онищенко объяснил цели частичной мобилизации граждан в России

Вчера, 14:41

Подлежащие частичной мобилизации категории граждан РФ назвал юрист Гаврищев

Вчера, 14:33

Юрист Крылов объяснил, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ

Вчера, 14:29

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Вчера, 13:51

В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации

Вчера, 13:40

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Вчера, 13:26

Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ

20-09-2022, 19:10

Появились первые кадры разбора завалов после удара ВСУ по отелю в Сватово

18-09-2022, 17:59

Французский военный эксперт Адриан Боке заявил о подготовке в Изюме второй Бучи

18-09-2022, 17:11

РИА «Новости»: В центре Херсона отчётливо слышны мощные взрывы и автоматные очереди

17-09-2022, 21:11

«МК»: Воэнный эксперт оценил путинское «посмотрим» в отношении наступления ВСУ

17-09-2022, 21:02

Посол США на Украине заявила, что поставки оружия Киеву зависят от условий на фронте

17-09-2022, 21:00

Комбат ДНР Ходаковский назвал лучшее средство защиты армии РФ

17-09-2022, 19:39

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ
  • 20-09-2022, 19:10

Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ

В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
  • Вчера, 13:51

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ
  • Вчера, 13:26

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая

ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова
  • 19-09-2022, 23:00

ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова

На телевизионном канале "Россия" вскоре выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова. Программа "Малахов" впервые появится на экранах ТВ через неделю,

Первая жена погибшего актёра Пускепалиса Данилина не может поверить в смерть супруга
  • 20-09-2022, 21:43

Первая жена погибшего актёра Пускепалиса Данилина не может поверить в смерть супруга

Бывшая жена погибшего актёра кино Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина дала первый комментарий по поводу страшной трагедии. Женщина до сих пор не

Звезды и депутаты Госдумы прокомментировали заявление Пугачевой признать ее иноагентом
  • 19-09-2022, 23:33

Звезды и депутаты Госдумы прокомментировали заявление Пугачевой признать ее иноагентом

На просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным отреагировали многие звезды шоу-бизнеса. Шоумен Гоген Солнцев, например,

Новости партнеров
Новости партнеров
В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации
  • Вчера, 13:40

В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации

В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации.

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации
  • Вчера, 15:34

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации

Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ
  • Вчера, 19:06

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам

Юрист Крылов объяснил, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ
  • Вчера, 14:29

Юрист Крылов объяснил, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ

Эксперты разъяснили, как будет проходить частичная мобилизация в России. По словам специалистов, повестки должны вручаться лично. Все те, кто