«МК»: Россия начинает всерьез

Свершилось то, что еще несколько месяцев назад военные эксперты начали говорить о том, что ограниченным составом задачи спецоперации решить невозможно. Объявлена частичная мобилизация и Россия начинает всерьез подходить к проведению СВО и референдумов.

Роберт НИГМАТУЛИН, академик РАН:

Президент Путин еще раз продемонстрировал позицию по отношению к Донбассу и Украине. РФ готова взять в свой состав Донецкую, Луганскую республики, Запорожскую и Херсонскую области. Будем считать их нашими территориями, а солдат Украины и НАТО лицами, которые вторглись на территорию РФ. Это тяжелое противостояние с НАТО и Америкой. Думаю, будет резкое обострение ситуации, огромный вызов стране.

Сергей ЛИПОВОЙ, Герой России:

Наступает новое серьезное испытание, сейчас начался первый этап частичной мобилизации. Дальше могут быть мобилизованы резервы второй и третьей очереди, которые соответствующим образом будут подготовлены. Учитывая реалии СВО на Украине, это решение давно назрело.

Михаил МЯГКОВ, директор Российского военно-исторического общества:

Частичная мобилизация не является чем-то уникальным для России. Подобные меры осуществлялись при боях Красной Армии с японским агрессором в ходе противостояния на р. Халхин-Гол в Монголии и в ходе боев с финнами в 1939–1940 г. Россия не погибнет, как ранее не погибла.