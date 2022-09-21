МК: Театровед Хохрякова рассказала о конфликте актера Пускепалиса в ресторане из-за Украины

Незадолго до смертельного ДТП у актера и режиссер, 56-летнего Сергея Пускепалиса возник конфликт в одном из ресторанов из-за происходящих событий на Украине. Об этом вчера, 20 сентября, сообщила театровед Светлана Хохрякова, пишет МК.

По информации Светланы Хохряковой, слова которой приводит издание, неприятный инцидент произошел в ресторане в Санкт-Петербурге. Театровед вспоминает, что в тот день были слышны крики и ругань. Раздавались женские и мужские голоса. Сразу не было понятно, что конфликт происходит с участием Сергея Пускепалиса. Как позже оказалось, актер кино спорил с жильцами местного отеля.

"Вы думаете, что если вы известный артист, то Вам можно все? А у нас на Украине сегодня погиб очень близкий друг", — сказал один из конфликтующих.

Только благодаря вмешательству и деликатному разговору одной из актрис конфликт был исчерпан. Вскоре после выяснения отношений участники уже сидели вместе за одним столиком.

