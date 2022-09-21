Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая ответственность грозит за уклонение от мобилизации.

В РФ действует ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения альтернативной и воинской гражданской службы». Уклонение от призыва на службу при отсутствии оснований к освобождению предполагает штраф до 200 000 руб., штраф в размере зарплаты либо другого дохода за период 18 месяцев, либо принудительные работы до 2 лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до 2 лет.

Есть еще ст. 21.5 о «неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету». Из-за неявки гражданина, который состоит или обязан состоять на учете, по повестке или вызову военкомата в установленное время и место без уважительных причин человеку грозит предупреждение либо наложение штрафа (размер от 500 до 3 000 рублей).

Уголовное дело открывают злостным нарушителям. К примеру, если призывник уехал за границу на более, чем 6 месяцев, при этом не предупредил военкомат. Либо когда гражданин забыл и не явился по повестке, это «административка». В том случае, когда нарушения злостные, то есть призывник систематически умышленно избегает призыва, может быть возбуждено уголовное дело.