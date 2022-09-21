Наконец-то выяснилось, какую фразу сказала Пугачева на прощании с Горбачевым

Со дня смерти президента Михаила Горбачева прошел месяц, но россияне до сих пор хотят узнать, что сказала на прощании ему Алла Пугачева. Сегодня наконец-то стало известно, какие слова произнесла примадонна экс-президенту у его гроба.

73-летняя артистка пришла на траурное мероприятие с букетом лилий. Подойдя к гробу бывшего генсека СССР, Алла Борисовна что-то тихо прошептала Горбачеву и пригрозила пальцем.

Очевидцы предположили, что певица отчитывала политика или что-то ему приказала. Некоторые и вовсе отметили, что Примадонна якобы совершила тайный обряд.

Теперь выяснилось, какую фразу произнесла народная артистка на церемонии прощании с Михаилом Горбачевым.

“Ну, что же, Михаил Сергеевич, отвоевался?”, – прошептала певица.

Эти слова услышала сотудница фонда умершего деятеля, которая стояла в почетном карауле. Ее процитировал фотограф Юрий Феклистов в своей соцсети. Мужчина был лично знаком с Михаилом Сергеевичем и его семьей долгие годы.