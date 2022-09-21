Названо имя вероятной любовницы супруга певицы Нюши

Певица Нюша и ее муж Игорь Сивов на днях сделали сенсационное признание. Как заявила певица, ее избранник не сохранил супружескую верность, когда она была беременна вторым ребенком.

Звездная пара не стала раскрывать подробностей, однако исполнительница дала понять, что расставаться с избранником она не собирается. Несмотря на то, что конкретики от звездного семейства никто не услышал, в Сети вычислили имя вероятной любовницы Игоря Сивова.

По сообщению авторов Телеграм-канала «НеМалахов», предполагаемой любовницей супуруга Нюши стала сама модель Виктория Лопырева. Источники заявили, что семья певицы познакомилась с семьей Лопыревой в Дубае, где они живут. Более того, Сивов неоднократно проявлял симпатию к эффектной блондинке в соцетях. Мужчина лайкал все снимки Вики.