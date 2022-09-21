Названы 7 лучших фильмов с участием погибшего актера Сергея Пускепалиса

20 сентября в страшном ДТП трагически погиб актер и режиссер Сергей Пускепалис. Медиаплатформа "Смотрим" вспомнила самые популярные фильмы и сериалы с участием художественного руководителя Ярославского театра драмы им. Ф. Волкова

1. Главными героями триллера "Как я провел этим летом" является начальник полярной станции Сергей (сыграл Сергей Пускепалис) и стажер Павел (роль Григория Добрыгина), которые одни находятся на острове в Северо-Ледовитом океане.

2. Остросюжетная мелодрама "Операция "Мухаббат" – это история влюбленных Ани и Мити, которые становятся объектами шпионской игры ЦРУ. Пускепалис исполнил роль отца главного героя, генерала разведки.

3. Сериал "Доктор Анна" рассказывает историю молодого талантливого анестезиолога Анны Савельевой. Девушка познакомилась с харизматичным генералом – лидером самой значимой политической партии 90-х Андреем Добровольским (Пускепалис).

4. Сериал "София" рассказывает о жизни византийской принцессы Софии Палеолог и Казимира IV, князя литовского и короля польского, которого сыграл погибший актер.

5. Остросюжетный телесериал "Холодные берега" интересен поклонникам детективного жанра. Роль начальника отделения полиции Бориса Новинского досталась Пускепалису.

6. В кинокартине Сергея Урсуляка "Жизнь и судьба" Сергей Пускепалис исполнил капитана Ивана Грекова.

7. Пускепалис снялся еще в одном фильме Урсуляка –"Одесский пароход" по произведению Жванецкого.

Добавим, что одной из последних работ покойного режиссера является роль преданного воеводы Полюда в драме Мегердичева "Сердце пармы". Показ картины, который планировал посетить 56-летний Пускепалис, состоится в Москве 27 сентября.