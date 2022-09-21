Певца Родиона Газманова после тяжелого расставания впервые заметили с новой избранницей

Родиона Газманова заметили с новой избранницей. Певец не скрывал чувств к молодой красотке. Это был первый выход в свет с тайной возлюбленной.

Исполнитель хита «Люси» в этом году отметил свое 41-летие. При этом наследник Олега Газманова не был никогда женат. Личную жизнь артист тщательно скрывает. Он не дает поводов для пересудов и сплетен.

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла громкая премьера фильма «Красная шапочка». Газманов-младший тоже появился на дебюте картины, но не один. Певец пришел в компании очаровательной длинноногой шатенки с шикарным декольте. Родион вместе с избранницей не скрывали нежных чувств друг к другу.

Хотя до этого молодые люди старались особо не афишировать отношения. На красной дорожке Родион фотографам позировал в гордом одиночестве. Но в зрительном зале не смог сдержаться и положил руку на бедро новой спутницы. Также Газманов-младший поглощал поп-корн и был в хорошем настроении.

Ранее артист заявил, что не прочь завести детей. Просто пока он не встретил ту единственную, с которой захочет создать семью.