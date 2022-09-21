Подлежащие частичной мобилизации категории граждан назвал юрист Гаврищев

Алексей Гавришев, юрист и управляющий партнер юридической компании AVG Legal, сегодня рассказал репортерам, кто может подлежать частичной мобилизации в России.

Как пояснил эксперт, согласно статье 17 Федерального закона «О мобилизационной подготовке, мобилизации», лица, которые пребывают на сегодняшний день в запасе и подлежат частичной мобилизации, условно можно подразделить на три категории.

В первую категорию речь идет о матросах, сержантах, старшинах, солдатах, прапорщиках и мичманах в возрасте до 35 лет, младших офицерах до 50 лет, майорах и подполковниках до 55 лет, полковниках до 60 лет, высших офицерах до 65 лет. Во вторую и третью категорию войдут люди с расширенными возрастныеми ограничениями.

Юрист также назвал причины для отсрочки призывников, которые подлежат частичной мобилизации. К ним можно отнести уход за больным родственником, наличие 4-х детей младше 16 лет, наличие троих детей и беременной четвертым ребенком жены (срок беременности должен составлять более 22 недель). От мобилизации будут освобождены отцы-одиночки.

Гавришев предпологает, что частичная мобилизация в РФ начнется с отдельных территорий. По всей видимости, с районов, приграничных с зонами ведения активных боевых действий.