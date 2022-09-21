Погибший Пускепалис рассказал о главных страхах в жизни за две недели до смерти

Недавно известный актер и режиссер, 56-летний Сергей Пускепалис дал интервью, в котором откровенно рассказал о страхах. Буквально через две недели, 20 сентября, артист кино и театра преждевременно погиб в автомобильной катастрофе.

Как оказалось, больше всего он боялся смотреть кинофильмы со своим участием. Пускепалис признался журналистам, что в работе он очень требователен. Наверное, именно поэтому Сергею Витауто было трудно оценивать результаты собственной творческой деятельности.

«Для меня стоит огромных усилий начать смотреть фильмы, где я снимался. Делаю я это преимущественно в одиночестве. Не испытываю момент наслаждения», — говорил ранее артист.

Напомним, что смертельное ДТП забрало жизнь молодого и успешного Сергея. Произошла авария в Ярославской области. Автомобиль врезался в фуру и вылетел на огромной скорости на встречную полосу. В обратную сторону ехал большегруз, под его колеса попала машина актера. Шансов выжить у него не было.