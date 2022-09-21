Санкт-Петербург: Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу

В некоторые магазины злоумышленники наведывались неоднократно

В мае 2022 года оперативники Центра Э в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 32 лет. На территории России троица находилась нелегально. Задержанные были изобличены в двух кражах смартфонов марки «айфон» из салонов сотовой связи: 13 мая в Центральном районе и 17 мая в Невском районе. По первому факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), а по второму – по статье 161 УК РФ (грабеж). Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей. Подозреваемым были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения – в виде заключения под стражу.

В ходе дальнейшего расследования оперативники установили, что на счету злоумышленников еще как минимум 8 ограблений салонов сотовой связи, совершенных весной 2022 года. При каждом визите в салон подозреваемые уносили один «айфон». При этом, в некоторые салоны связи воры наведывались повторно. Магазин на улице Ефимова, 1 злоумышленники посетили дважды, а салон в доме №10 по улице Бабушкина – трижды. При ограблении один из мигрантов отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал со стенда смартфон и убегал. Похищенный товар либо сдавался в ломбард, либо продавался на улице случайным прохожим. По одному телефону подозреваемые оставили себе. Общий ущерб от совершенных хищений превысил 600 тысяч рублей.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности данной группы продолжаются. Все трое злоумышленников содержатся под стражей.