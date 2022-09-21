Санкт-Петербург: Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу

Image 16+
Санкт-Петербург: Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу
Санкт-Петербург
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

В некоторые магазины злоумышленники наведывались неоднократно

В мае 2022 года оперативники Центра Э в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали троих граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 32 лет. На территории России троица находилась нелегально. Задержанные были изобличены в двух кражах смартфонов марки «айфон» из салонов сотовой связи: 13 мая в Центральном районе и 17 мая в Невском районе. По первому факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), а по второму – по статье 161 УК РФ (грабеж). Общий ущерб превысил 200 тысяч рублей. Подозреваемым были предъявлены обвинения и избрана мера пресечения – в виде заключения под стражу.

В ходе дальнейшего расследования оперативники установили, что на счету злоумышленников еще как минимум 8 ограблений салонов сотовой связи, совершенных весной 2022 года. При каждом визите в салон подозреваемые уносили один «айфон». При этом, в некоторые салоны связи воры наведывались повторно. Магазин на улице Ефимова, 1 злоумышленники посетили дважды, а салон в доме №10 по улице Бабушкина – трижды. При ограблении один из мигрантов отвлекал продавца, второй прикрывал, а третий хватал со стенда смартфон и убегал. Похищенный товар либо сдавался в ломбард, либо продавался на улице случайным прохожим. По одному телефону подозреваемые оставили себе. Общий ущерб от совершенных хищений превысил 600 тысяч рублей.

Следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности данной группы продолжаются. Все трое злоумышленников содержатся под стражей.

Источник: ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Санкт-Петербург: Трое нелегальных мигрантов задержаны за ограбление салонов связи и кражу

Вчера, 20:46

В Петербурге автомобили премиум-брендов из Европы стали менять на китайские машины

Вчера, 19:58

Евгений Пригожин призвал ЗакС назвать одну из улиц Петербурга именем Дугиной

Вчера, 11:53

Рост этнической преступности в Санкт-Петербурге отпугивает туристов

20-09-2022, 18:19

«Так делают во всем мире»: эксперт рассказал, зачем Петербургу транспортные узлы

20-09-2022, 15:22

Интересное кино. Как отчеты Смольного о «комфортной среде» для инвалидов противоречат реальности

19-09-2022, 13:27

В Смольном признали нехватку мест в государственных школах Петербурга

18-09-2022, 21:22

Без школ, но с газетой. Смольный поставит сотни ларьков вместо благоустройства и строительства соцобъектов

18-09-2022, 19:20

Отсутствие капитального ремонта привело к обрушению фасада дома на Бухарестской

17-09-2022, 14:49

Петербургские вузы получат федеральные гранты на создание и развитие «Предпринимательских Точек кипения»

16-09-2022, 21:08

Эксперт: «Изменение маршрутов автобусов должно быть завершением транспортной реформы Смольного, а не началом»

16-09-2022, 20:46

Пищевое отравление учеников стало одной из главных бед школьного питания в Петербурге

16-09-2022, 18:21

В петербургских школах продолжаются мероприятия в рамках "Месячника безопасности"

15-09-2022, 21:58

Новый подход к старым территориям: заброшенные промзоны Москвы становятся центрами притяжения районов

15-09-2022, 16:34

Питерский мошенник, похитивший деньги у 87-летней пенсионерки арестован полицией

14-09-2022, 22:38

Банде Питерских налетчиков на ювелирные магазины вынесен приговор

14-09-2022, 21:10

Беглов не смог ввести Единый стандарт питания для школ к началу нового учебного года

13-09-2022, 14:45

Во власти Петербурга стало на одного члена «курортной мафии» больше

12-09-2022, 15:03

В Смольном более трех месяцев игнорируют жалобы петербуржцев на заросли борщевика

11-09-2022, 17:40

Лига ветеранов Петербурга обратилась к губернатору Беглову с требованием прекратить нарушать права участников СВО

9-09-2022, 20:51

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ
  • 20-09-2022, 19:10

Адвокат Броницкий разъяснил, кого по состоянию здоровья не призовут при мобилизации в РФ

В России объявлена частичная мобилизация. Главный вопрос, который интересует многих россиян, кого призовут, а кого нет. Одним из ключевых факторов

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ
  • Вчера, 13:51

Леонков перечислил военные специальности, востребованные сейчас для мобилизации в РФ

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ
  • Вчера, 13:26

Стало известно, какая ответственность за уклонение от мобилизации предусмотрена в РФ

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая

ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова
  • 19-09-2022, 23:00

ТАСС: на телеканале «Россия» 26 сентября выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова

На телевизионном канале "Россия" вскоре выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова. Программа "Малахов" впервые появится на экранах ТВ через неделю,

Первая жена погибшего актёра Пускепалиса Данилина не может поверить в смерть супруга
  • 20-09-2022, 21:43

Первая жена погибшего актёра Пускепалиса Данилина не может поверить в смерть супруга

Бывшая жена погибшего актёра кино Сергея Пускепалиса Эльвира Данилина дала первый комментарий по поводу страшной трагедии. Женщина до сих пор не

Звезды и депутаты Госдумы прокомментировали заявление Пугачевой признать ее иноагентом
  • 19-09-2022, 23:33

Звезды и депутаты Госдумы прокомментировали заявление Пугачевой признать ее иноагентом

На просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом вслед за Максимом Галкиным отреагировали многие звезды шоу-бизнеса. Шоумен Гоген Солнцев, например,

Новости партнеров
Новости партнеров
В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации
  • Вчера, 13:40

В Комитете солдатских матерей в Красноярске обрывают телефоны из-за мобилизации

В Комитете солдатских матерей в Красноярске в буквальном смысле обрывают телефоны. Сегодня поступили сотни обращений из-за грядущей мобилизации.

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации
  • Вчера, 15:34

МК: ополченец и блогер Татарский проинформировал о наиболее дефицитных специальностях по мобилизации

Бывший ополченец, а также известный блогер проинформировал о самых дефицитных специальностях по мобилизации. Владлен Татарский перечислил военные

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ
  • Вчера, 19:06

Кнутов: Украина снова готовится наступать после объявления частичной мобилизации в РФ

После объявления в РФ мобилизации Украина готовит новое мощное наступление. МК пишет, что Киев собирает резервы для прорыва обороны. По словам

Юрист Крылов объяснил, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ
  • Вчера, 14:29

Юрист Крылов объяснил, как будет проходить процесс частичной мобилизации в РФ

Эксперты разъяснили, как будет проходить частичная мобилизация в России. По словам специалистов, повестки должны вручаться лично. Все те, кто