В Петербурге автомобили премиум-брендов из Европы стали менять на китайские машины

По данным группы компаний «Аларм-Моторс», в этом году каждый десятый клиент, приобретая новые автомобили китайского бренда Haval, сдает в зачет сделки машины премиум-марок из Европы. Ранее такого тренда в салонах дилера не наблюдалось.

Продажи автомобилей Haval в петербургских автосалонах «Аларм-Моторс» по итогам августа выросли на 49% по сравнению с последним месяцем лета прошлого года.

Август стал уже четвертым месяцем в году, в течение которого продажи Haval в Петербурге показали рост.

Усиление позиций Haval в этом году связано, в том числе, с ростом числа покупателей, которые выбирают автомобили марки вместо корейских, японских и премиальных европейских брендов. Так, по данным «Аларм-Моторс», каждый десятый клиент, приобретая новые автомобили Haval, сдает в зачет сделки машины премиум-марок из Европы. Одной из причин такого тренда является доступность запчастей для машин китайского бренда.

К тому же заметно увеличилось число покупателей, приобретающих автомобили Haval не в первый раз, - по сравнению с прошлым годом повторных покупок стало в два раза больше.

Основным драйвером продаж марки сейчас является городской кроссовер Jolion. Его доля в реализации Haval в автосалонах «Аларм-Моторс» составляет в этом году 54%. Около 30% продаж приходится на обновленные в начале года кроссовер F7 и кросс-купе F7x.

Набирает популярность новый внедорожник Dargo. Он появился в автосалонах прошедшим летом и уже занял долю в 10%. В четвертом квартале дилер ожидает более высокий объем продаж этой модели.

- В этом году мы видим формирование более целенаправленного спроса по отношению к автомобилям Haval. Увеличилась скорость приобретения машины. Раньше покупателям требовалось несколько дней на принятие решения, а сейчас после посещения автосалона и прохождения тест-драйва большинство оформляет сделку в этот же день, - рассказывает управляющий директор «Хавейл Аларм-Моторс» Денис Цепелев. – Сегодня Haval привлекает автолюбителей высоким качеством, доступностью всего модельного ряда в различных комплектациях, наполняемостью машин дополнительными опциями, сбалансированным предложением цены и качества, 5-летней гарантией. Также пользуются популярностью финансовые продукты при покупке автомобилей марки - кредитные программы со ставками от 0,99% годовых и рассрочки сроком на два года.

В «Аларм-Моторс» рассчитывают, что продажи Haval в Петербурге продолжат показывать высокую динамику. По итогам четвертого квартала дилер планирует увеличить реализацию автомобилей марки в два раза по сравнению с результатами третьего квартала.