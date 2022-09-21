В Сети появилось последнее видео Сергея Пускепалиса, снятое за день до смертельного ДТП

Странные симптомы новых видов коронавируса могут быть похожи на обычное ОРВИ. Не исключены тяжелые последствия для людей из групп риска. Об этом
Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из
Юлия Высоцкая, жена режиссера Андрея Кончаловского, поддержала народную артистку СССР Аллу Борисовну Пугачеву, которая пожелала стать иноагентом.
Пётр Толстой, соавтор законопроекта об иноагентах, заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом. По словам заместителя председателя ГД, певица
Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.
На телевизионном канале "Россия" вскоре выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова. Программа "Малахов" впервые появится на экранах ТВ через неделю,
Согласно официальным данным Смольного, заполненность петербургских школ на сегодняшний день составляет 110-115%, что превышает плановую мощность
Российская армия в ходе специальной военной операции в Украине столкнулась с серьезной нехваткой младших командиров. Об этом заявил военный
Трейлер нового фильма «Лучшие в аду» от бизнесмена Евгения Пригожина, произведенного на киностудии Aurum Production, появился в Сети. Блокбастер
Прорыв ВСУ на харьковском направлении продолжает оставаться топ-темой западных изданий. И это при том, что российские источники уже заявляют о том,
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