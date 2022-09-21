В Сети появилось последнее видео Сергея Пускепалиса, снятое за день до смертельного ДТП

Сергей Пускепалис скончался после смертельной аварии под Ярославлем. В Сети сегодея появилось последнее видео актера, снятое за день до смерти.

Оказалось, что режиссер на автомобиле «Форд транзит» ехал на Донбасс вместе со своим 29-летним водителем Александром Синицыным. Сергей хотел лично доставить на восток Украины гумпомощь. Незадолго до инцидента Пускепалис купил бронированный инкассаторский автомобиль и хотел передать его российским военным.

«Завтра мы выдвигаемся в Москву. Будем машину красить, камуфляжить», — рассказал актер на последнем видео.

Ролик актер театра и кино записал возле Ярославского театра, где недавно стартовал Волковский фестиваль. Утром 20 сентября погибший артист пообщался со своими помощниками и отдал распоряжение по поводу организации.

Добавим, что эта поездка на Донбасс для Пускепалиса не была первой. Ранее он неоднократно передавал помощь в регион. В августе даже провел гастроли по Луганску.