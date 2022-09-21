Вячеслава Гладкова рассказал о мобилизации IT-специалистов

Вячеслав Гладков рассказал о мобилизации IT-специалистов. Как пояснил глава Белгородской области, в Минобороны РФ пока не опубликовали перечень призывников для тех или иных профессий.

В рамках «10 вопросов губернатору» в ходе прямого эфира главе Белгородской области задали вопрос, будут ли призывать сотрудников IT-компаний, которые отслужили. Женщина, которая задала вопрос, напомнила, что для таких мужчин предусмотрена отсрочка согласно президентской программе.

Глава региона не ответил на этот вопрос, так как Минобороны не опубликовало перечень призывников для всех профессий. Ведомством никаких решений по специальностям вынесено не было.

Вячеслав Гладков заявил, что обязательно проинформирует белгородцев совместно с военным комиссариатом. Пока все ждут решения Министерства обороны РФ.