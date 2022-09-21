Военные эксперты объяснили, как новый формат военной спецоперации изменит страну и мир

Как новый формат специальной военной операции (частичная мобилизация и референдумы) изменят страну и мир? На этот вопрос «МК» ответил политический эксперт Леонид Поляков.

Профессор НИУ «Высшая школа экономики», член СПЧ:

Решение объявить частичную мобилизацию — очень серьезное. Оно переформатирует СВО. Внутриполитическая повестка простая и понятная: все для фронта и победы. Касательно внешнеполитической повестки, тоже все понятно. Запад, который уперся рогом, настаивает на победе на поле боя. Поэтому нужно готовиться к полноценной мобилизации на Западе. Прежде всего, она будет выражаться в поставках нового современного оружия, новых средств поражения и в отрядах наемников — западных регулярных войск, находящихся и сегодня на Украине. Не исключено, что в районах РФ, прилегающих к Украине, объявят военное положение. Наши друзья по ШОС и БРИКС, надеюсь, поймут такое решение и окажутся на нашей стороне. В целом, мы вступаем в новый мир и сложившуюся ситуацию я рассматриваю, как, по большому счету, прелюдию к третьей мировой войне.