Возлюбленная Прохора Шаляпина выступила против лишения внучки Гурченко родительских прав. Ольга Сан заявила, что будет помогать Елене Королевой, чтобы та смогла преодолеть жизненные трудности, из-за которых органы опеки хотят отобрать у нее ребенка.

Ольга выразила надежду, что Елена сможет взять себя в руки. Помогать внучке покойной Гурченко будет она вместе с Прохором Шаляпиным. Пара сходит в магазин, где выберет одежду и кровать для второго ребенка Королевой, которым сейчас она беременна.

Возлюбленная певца уверена, что решение предать огласке эту ситуация на одном из каналов является правильным. Так наследница Гурченко увидит себя со стороны и примет правильное решение, выбросит весь хлам и наведет порядок в элитной квартире своей бабушки.

Сан считает, что Елену нельзя лишать родительских прав. В качестве альтернативы женщина предложила органам опеки назначить испытательный срок. Как говорит Ольга, чтобы добыть немного денег, можно продать эксклюзивные костюмы знаменитой бабушки, которые давно вышли из моды. Кроме того, можно продать дачу, которая тоже досталась женщине по наследству.