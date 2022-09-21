Появилось видео, как погибший актер Сергей Пускепалис за несколько месяцев предсказал свою смерть

Гибель Сергея Пускепалиса шокировала родных, коллег и всех поклонников. Талантливый актер и режиссер вместе со своим водителем перегонял машину на Донбасс российским военным для проведения специальной операции. Но, оказывается, он напророчил свою смерть еще за полгода до трагедии.

Коллеги погибшего артиста пересматривают картины с его участием. В одной из них они увидели пугающее послание артиста.

Зимой прошла премьера картины «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна. В ней рассказывается о прошедших Афганистан друзьях. Однополчане встретились через 20 лет на похоронах у своего товарища. Герой Пускепалиса оказался серьезно болен. Когда его спросили, «что врачи говорят на этот счет?» он ответил «месяца три, может четыре, а может раньше...».

Также выяснилось, что за несколько недель до смерти актер дал интервью, в котором поговорил о последнем дне жизни на земле. Когда звезду спросили, что он бы делал и чего захотел, он ответил:

«Чехов просил шампанского и устриц. Не знаю даже. Может это будет абсурдная вещь», - ответил он.