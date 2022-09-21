Запад застали врасплох: Эксперт оценил вероятность изменения политики к Украине

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Запад застали врасплох: Эксперт оценил вероятность изменения политики к Украине
Военные новости
Фото из открытых источников

Серьезность намерений РФ и изменение ситуации в зоне СВО вызвало бурную реакцию западных держав. Дмитрий Кулеба на фоне текущих событий потребовал увеличить поставки вооружения. Но Брюссель ни только не против помогать Киеву, но и готов делать это более интенсивно. О том, нужно ли ждать изменений политики Европы по отношению к Украине корреспондент «МК» спросил у старшего преподавателя МГИМО МИД РФ Алексея Зудина.

В ближайшее время они не поменяют свою политику к Украине. Заявление Киева о поставках вооружения было ожидаемо. Однако сейчас Запад оказался в очень неловком положении. Еще не так давно Америка сделала заявление, что ВСУ получили достаточное количество оружия. Германия существенно колебалась и заявила, что поставки боеприпасов и техники начнутся не ранее 2025 года. Перевод спецоперации в новый формат Запад застал врасплох. По всей видимости, ЕС и США придется пересмотреть свою позицию в этом вопросе. Или сразу пойдут навстречу Киеву, или после того, как переход СВО на новый уровень будет давать позитивные для РФ результаты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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