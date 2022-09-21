Женя Малахова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике через 7 месяцев после родов

Женя Малахова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике спустя всего 7 месяцев после родов. Артистка успела себе вернуть прежнюю физическую форму.

Экс-участница группы Reflex продемонстрировала своим многочисленным подписчикам роскошную фигуру спустя семь месяцев после того, как стала мамой. Сильно похудевшая девушка предстала в желтом открытом купальнике. В комментариях подписчики певицы отметили, что их любимица прекрасно выглядит. Однако некоторые фанаты забеспокоились. По словам фолловеров, звезда исхудала так, что стали заметны ребра, а ноги артистки превратились в тростинки.

33-летняя исполнительница, которая путешествует по Италии, с собой в поездку взяла 7-месячного Федора. Также вместе с молодой мамой и сыном на отдых отправился супруг Жени, предприниматель Андрей Тарасов. Семья посетила Венецию, Рим, Флоренцию. Напомним, Малахова вышла замуж за избранника в 2020 году. До этого актриса состояла в браке с Ренатом Давлетьяровым.