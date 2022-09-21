Жигалова с иронией отреагировала на отмену гастрольного тура Лободы в Германии

Алена Жигалова с иронией отреагировала на отмену гастрольного тура Светланы Лободы в Германии. Скандально известная журналистка поделилась своим мнением по поводу этого в своем авторском Ютуб-шоу «Алена, блин!».

По словам видеоблогера, причин отмены концертов украинской артистки в городах ФРГ может быть несколько. Жигалова напомнила о том, что скоро наступит зимний период и страны Запада столкнутся с очень серьезными энергетическими проблемами. К тому же, по мнению Алены, «от украинцев жители Европы устали», поскольку есть немало разных проблем, связанных с беженцами.

Ранее Лобода объявила о переносе концертов в Германии, которые были запланированы в рамках гастрольного благотворительного тура. По словам белокурой исполнительницы, причиной стали бланки билетов с названием Первого канала как медиа партнера ее шоу, что на самом деле не соответствует действительности. На билетах также напечатано неправильное название шоу-программы. Светлана отказалась от выступлений до момента замены всех билетов.

«Свету это ранее не волновало. Только когда внимательные зрители купили билеты и прислали ей скриншот. Мол, ты устраиваешь концерты в поддержку Украины, почему тогда указано, что организатором являются российские каналы? Лободе можно простить это. Мы ведь знаем, что Света иногда впадает в беспамятство», — подчеркнула блогер.