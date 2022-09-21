Журналист Шахназаров раскритиковал новый спектакль сбежавших из РФ Хаматовой и Белого в Риге

Журналист Михаил Шахназаров в пух и прах раскритиковал новый спектакль с участием Чулпан Хаматовой и Анатолия Белого в Риге. Известный блогер высмеял актеров, сбежавших из РФ, за их перфоманс.

Премьерный показ состоялся в Новом рижском театре. Проект под названием «Кабаре Людмилы Петрушевской» был представлен в Вильнюсе и Таллине. Всего сыграны три спектакля.

Телеведущий, просматривая кадры выступления, был возмущен. Шахназарову не понравилась игра российких артистов. Михаил высмеял внешний вид актеров.

«Хаматова и Белый выступили в Риге. Стоят они на сцене и кричат. Но чего не крикни, смотришься перед зрителями дураком. Они были с двумя чемоданами, смотрели с суфлерами, говорили только «тык-тык-тык», — сообщил журналист в эфире YouTube-шоу «Полный абзац».

По нескромному мнению Шахназарова, Чулпан и Анатолий не заслуживают к себе внимания. В актерах публицист не видит не только душевных качеств, но и таланта.