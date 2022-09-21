Журналистка Симоньян ответила Пугачевой: «Свобода слова — это когда морду не бьют»

Маргарита Симоньян призвала Аллу Пугачеву к ответу. Журналистка и медиаменеджер заметила, что никто из семьи не трогал родных и близких Примадонны.

На днях Алла Борисовна обратилась к Минюсту с просьбой признать ее вслед за Галкиным иностранным агентом. Мимо скандального заявления народной артистки РФ не смогла пройти Маргарита Симоньян. После возвращения на родину 73-летняя певица успела сделать немало неоднозначных заявлений. Исполнительница заявила, что с удовольствием бы «набила морду» одному человеку.

Глава RT поинтересовалась, кого имела в виду Примадонна:

"Пугачева сказала, что она хочет жить в стране, где свобода слова. Но вернувшись сюда, она первым делом сказала, что хочет набить морду одному публичному человеку. Мы с Володей (Владимир Соловьев - прим.ред.) так и не поняли, поэтому едва не подрались, кому она хочет морду бить - мне или ему?"

Телеведущая также обращаясь к Пугачевой. Как сообщила Симоньян, свобода слова — это тогда, когда за слова «не бьют морду» и публично не угрожают. Также репортер добавила, что никто из ее родных не трогал близких Пугачевой, даже тогда, когда на то были веские причины.