Журналистка Симоньян ответила Пугачевой: «Свобода слова — это когда морду не бьют»

Опубликованный указ президента РФ Владимира Путина о начале частичной мобилизации в стране отвечает на многие вопросы. Так, сообщается о намерении
Странные симптомы новых видов коронавируса могут быть похожи на обычное ОРВИ. Не исключены тяжелые последствия для людей из групп риска. Об этом
Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. С 21 сентября 2022 года мобилизовать планируют 300 000 человек. «МК» выяснил, какая
Пётр Толстой, соавтор законопроекта об иноагентах, заявил, что Алла Пугачёва не станет иноагентом. По словам заместителя председателя ГД, певица
Владимир Соловьев, как и стоило ожидать, резко отреагировал на обращение Пугачевой, пожелавшей стать иноагентом. Телеведущий подколол звезду.
На телевизионном канале "Россия" вскоре выйдет новое авторское шоу Андрея Малахова. Программа "Малахов" впервые появится на экранах ТВ через неделю,
Эксперты разъяснили, как будет проходить частичная мобилизация в России. По словам специалистов, повестки должны вручаться лично. Все те, кто
Адриан Боке, французский военный эксперт, рассказал о подготовке второй Бучи в Изюме. В прямом эфире специалист заявил о звонке некого врача из
Юлия Высоцкая, жена режиссера Андрея Кончаловского, поддержала народную артистку СССР Аллу Борисовну Пугачеву, которая пожелала стать иноагентом.
Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, подводя у себя в Телеграм-канале итоги событий на СВО за минувшую неделю, заявил о том, что ВСУ
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