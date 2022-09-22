В WSJ заявили, что мобилизованные России не повлияют на ход СВО до наступления зимы

Мобилизация в России не скажется на ходе специальной военной операции до наступления зимы. Об этом в своей статье пишет американское издание Wall Street Journal.

Согласно прогнозам журналистов, российским войскам не удастся добиться перевеса на фронте не только в течение ближайших недель, но даже месяцев.

Аналитики напоминают, что мобилизованным после призыва требуется время на их обучение, а также для прохождения боевого слаживания в подразделениях, куда их распределят. Также, подчеркивается, не один день необходим на переброску нового военного контингента в зону ведения боевых действий.

«По мнению команды WSJ, мобилизованные российские военные сперва будут вынуждены обучаться реальному ведению боя несколько месяцев, после чего их отправят в зону спецоперации. Иными словами, в ближайшие месяцы Россия не сможет пополнить резервы на поле боя», - сказано в публикации.

Журналисты также выказали уверенность в том, что с наступлением зимы российским войскам в Украине наступать станет сложнее.