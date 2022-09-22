«Наша Нива»: в Белоруссии силовики отслеживают скрывающихся от мобилизации россиян

В Белоруссии силовики принялись отслеживать россиян, которые пытаются скрыться на территории страны от начавшейся частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на белорусское издание «Наша Нива» сообщает агентство «Лента.ру».

«Пока что на уровне устных распоряжений поручено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья», - пишет первоисточник.

Отмечается, что белорусским силовикам также доведен приказ отслеживать припаркованные во дворах автомобили с российскими номерами.

Один из оперативников рассказал, что пока идет речь только о сборе информации и проверке документов.

Но если прикажут сверху, уклонистов будут задерживать и выдавать.

Вчера, 21 сентября, в России была объявлена частичная мобилизация. Согласно информации, которую обнародовал министр обороны Сергей Шойгу, призванными будут 300 тысяч человек.