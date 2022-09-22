91-летний актер Иван Краско попал в больницу накануне своего Дня рождения

92-летний актер театра и кино Иван Краско попал в больницу накануне своего Дня рождения. Об этом сам артист рассказал в беседе с журналистами.

Иван Иванович решил отправиться в медицинское учреждение. Народный артист России признался, что в клинике он проходил необходимое обследование.

«Еду оттуда в отличном настроении. Врач мне сказал, что я в лучшей форме, чем в минувший раз. Да, каждый раз лучше предыдущего. Так и в жизни», — сказал Краско.

Также актер добавил, как планирует провести свой день рождения. Он выступит в Санкт-Петербургском государственном академическом драматическом театре им. В.Ф. Комиссаржевской. 92 года Краско исполнится завтра, 23 сентября.