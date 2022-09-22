Анастасия Макеева призналась, что её семью тоже затронула мобилизация

Анастасия Макеева сообщила о своей реакции на новость об объявлении мобилизации в стране. В соцсети актриса призналась, что в тот момент она находилась на службе в одном из храмов.

По словам артистки, она сперва испытала сильный страх. При этом Анастасия понимает, что это неизбежно. Помимо того, супруга Романа Малько добавила, что мобилизация коснется её семьи.

«Мою семью также это коснулась. Племянник отслужил в армии, не косил от неё. Он теперь в первой очереди. Братья мои тоже попадают под призыв, а супруга брата является медработником, тоже военнообязанная», - сообщила Макеева.

Напомним, президент объявил о проведении частичной мобилизации вчера утром. По информации властей, речи не идет о мобилизации студентов. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Указ о частичной мобилизации размещен на официальном портале Кремля.