Как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области: мужчин собирают по домам

Портал V1.RU написал о том, как проходит частичная мобилизация в Волгограде и области. Чиновники и сотрудники военкоматов лично ездят по домам, где собирают мужчин.

В Городищенском районе районный Дом культуры работал круглые сутки. Мужчин привозили на автобусах с надписью «Дети». По словам сотрудников дома культуры, днем не было привезено ни одного человека, но ближе к ночи прибыли группы мужчин из всех районов. Первый автобус с жителями выехал около трех часов ночи.

Собирали как бывших артиллеристов. Прошли инструктаж, медосмотр, фильм показали, - заявили корреспонденту парни, которые выходили с ДК.

Сегодня мобилизованные городищенцы снова приезжают в ДК. Примерно в 8 утра на главную площадь прибыла «Газель» с мужчинами из Самофаловки.

К нам четыре утра приехали люди с военкомата и чиновники администрации. Дети проснулись, они услышали и начали плакать. Супруг также не выдержал, заплакал, но ушел, - говорит супруга призывника.

Мужчины, как оказалось, бывшие разведчики и десантники.

Нам сказали немедленно собраться и выходить с вещами, — рассказала другая женщина.



