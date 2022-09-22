Композитор Лоза заявил, что Пугачеву нужно включить в список иноагентов

Поклонникам нужно обратиться в соответствующие органы и потребовать выполнить просьбу Аллы Пугачевой. Напомним, Примадонна изьявила желание включить ее в реестр иностранных агентов.

Как заявил Юрий Лоза, такое решение порадует Примадонну. Артист отмечает, что если российские граждане считают Примадонну важной медийной персоной и уважаемой артисткой, следует прислушаться к ее словам и призвать Минюст признать её иноагентом вслед за молодым супругом, юмористом Максимом Галкиным.

Так вы проявите уважение в полной мере к Пугачевой, когда обратитесь в соответствующие органы. Пусть дадут ей то, что просит. Она заслужила на эту радость! — высказался композитор.

Лоза признался, что ему постоянно поступают звонки от представителей СМИ с просьбой высказать свое мнение касательно публичного заявления Аллы Борисовны.