На прощании с актером и режисером Сергеем Пускепалисом было два закрытых гроба

В четверг, 22 сентября, родные и близкие простились с Сергеем Пускепалисом, разбившимся в аварии. 20 сентября великий актер, режиссер и политический деятель попал в смертельное ДТП. Худрук театра им. Волкова умер на месте инцидента.

Автомобиль, за рулем которой ехал водитель театра Александр Синицин, внезапно вынесло на встречную полосу. И водитель, и артист погибли.

Прощание сегодня прошло в Российском государственном академическом театре драмы им. Федора Волкова. На сцене стояли два гроба, они были усеяны цветами.

Убитые горем гости, пришедшие проститься с Сергеем, произносили трогательные памятные речи. Вдова 56-летнего артиста Елена и их сын Глеб не могли сдержать слез, когда слушали светлые воспоминания о погибших.

На церемонию прощания с Пускепалисом приехали Ирина Пегова, Николай Бурляев, Эдгард Запашный, Андрей Мерзликин.

Тело после прощания отвезли в Казанский собор на отпевание. Захоронен заслуженный артист РФ будет в Железноводске, который он при жизни считал своей родиной.