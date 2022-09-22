Певица Валерия отменила все концерты в РФ из-за частичной мобилизации

Певица Валерия приняла решение отменить все концерты в РФ. Артистка надеется, что весной 2023 года все изменится и она сможет провести выступление в «Крокусе», которое запланировано на апрель.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Валерия планировала гастрольный тур по стране. Однако заявила, что отменяет все свои концерты. Артистка надеется, что возобновит выступления в 2023 году, но гарантий никто дать не сможет.

«Дорогие любимые зрители. Со вчерашнего дня живем в другой реальности. Я не могу себя заставить забыть обо всем, выступать с сольными концертами, поэтому отменяю все объявленные ранее мероприятия и не планирую их на ближайшее время. Хочу музыкой дарить вам праздник и радость, но на сегодняшний день это не уместно. Каждый из нас должен заниматься своим делом, я буду петь, но сольные концерты отложены до лучших времен», написала Валерия.

«Я надеюсь, что весна следующего года принесет мир и покой, а юбилейный концерт 21 апреля состоится. Пока прошу всех отнестись с пониманием к такому решению. Будет еще в нашей жизни праздник!» — добавила артистка.