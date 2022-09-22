Виктория и Антон Макарские обвинили Леру Кудрявцеву в крупном обмане после шоу «Секрет на миллион»

Виктория Макарская обвинила Леру Кудрявцеву в крупном обмане. Произошло это после участия в шоу «Секрет на миллион».

Супруги стали гостями шоу «Секрет на миллион». Как оказалось, динамичный сюжет программы и скандальные высказывания из звездного семейства вытягивали. Хотя сперва продюсеры предложили иной сценарий.

Как заявил Антон, он думал, что будет отвечать на вопросы о супруге, но в конечном итоге был вынужден объясняться за давние поступки перед камерой:

«Меня как будто выпотрошили. Я не знаю, как это стерпел. Вообще я шел туда, чтобы потрошили Вику и был готов смириться. Думал, что проявлю мужское смирение. Но тут меня начали...».

Виктория призналась, что создатели программы перешли черту. Они добавили в выпуск неприемлемые эпизоды, поэтому актриса была вынуждена угрожать каналу:

«Нас обманули. Не ожидала такого. Я им сказала: "Не дай Бог выпустите это в эфир, сдам ваши адреса и не ко мне пойдут, а к вам". Затем они вырезали кусок из передачи».