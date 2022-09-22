Поклонник поздравляют певицу Наташу Королеву с беременностью

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Поклонник поздравляют певицу Наташу Королеву с беременностью
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Фото из открытых источников

Певицу Наташу Королеву поклонники в социальных сетях поздравляют с беременностью. Правда, в интересном положении заподозрили невестку артистки. Фанаты предполагают, что вскоре исполнительница станет бабушкой.

Невестка Королевой и Тарзана опубликовала новый снимок. На нем Мелисса Волынкина продемонстрировала изменения в фигуре. Поклонники заметили едва округлившийся живот.

Подписчики Наташи считают, что 49-летняя артистка вскоре может стать бабушкой. Они уже начали певцу поздравлять, а Мелиссе пожелали легких родов.

Сам Архип не делал никаких заявлений по поводу будущего отцовства. Вполне возможно, девушка поправилась после ухода из профессии (ранее она работала стриптизершей). СМИ пишут, что на этом настояла сама Королева, которая, как и ее супруг, не очень любят свою невестку.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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