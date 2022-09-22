Развлекательные мероприятия и концерты на Урале отменяют из-за объявления частичной мобилизации

После объявления частичной мобилизации в стране начали отменять разные развлекательные мероприятия.

Например, в Каменске-Уральском решили отказаться от рок-фестиваля Ruda. Как объяснили организаторы, случилось это из-за «сложной обстановки в стране».

К тому же, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и ИД «Коммерсантъ-Урал» решено перенести мероприятие под названием «Домашняя домна», которое планировалось в одноименном кластере в качестве пижамной вечеринки.

Промышленно-энергетический форум TNF-2022 в Тюмени также не будет проводить культурно-развлекательную программу.

Добавим, что вместе с тем в разных регионах России планируют организовать патриотические митинги-концерты. Они пройдут завтра, 23 сентября, в день проведения референдума о вхождении ЛНР и ДНР в состав Российской Федерации.