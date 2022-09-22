Сенатор Шептий: частичная мобилизация позволит быстрее и эффективнее выполнить задачи спецоперации

Частичная мобилизация, которая была объявлена президентом России Владимиром Путиным в минувшую среду, 21 сентября, позволит как можно быстрее и эффективнее выполнить задачи военной спецоперации на Донбассе и Украине. Таким мнением поделился сенатор Виктор Шептий.

По информации члена Совета Федерации от Свердловской области, ветерана боевых действий в Чечне в спецназе ФСБ, подполковника, главная цель мобилизации понятна.

«Президент в очередной раз обратил свое внимание на то, что, реализуя задачи по спецоперации, мы видим, что Киев используется в качестве плацдарма для решения своих задач Западом. Это не является задачами мира, не задачами развития. Поэтому принятое решение о мобилизации в РФ направлено на то, чтобы быстро и весьма эффективно достичь поставленных руководством задач», — заявил Шептий.