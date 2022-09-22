Сергей Соседов заявил, что Андрей Губин давно стал неактуальным исполнителем

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что после длительного отсутствия на сцене Андрей Губин решил возобновить творческую деятельнсть. Заявление некогда популярного певца прокомментировал Сергей Соседов.

Музыкальный критик скептически отнесся к желанию 48-летнего артиста снова сать популярным у российской аудитории. Историк музыки уверен, что прежний репертуар Андрея Губина сегодня никому неинтересен. Сможет ли исполнитель сделать что-то интересное и новое, чтобы заинтересовать зрителей, покажет время.

"Знаете, Губин – это неактуально. Артист, когда-то давно подающий надежды и не без способностей, сегодня практически забыт. Поговорим тогда, когда он сможет сделать что-то интересное и достойное внимания", - заявил эксперт.

Губин занимается творческой деятельностью с 1989 года. В конце 1990-х он активно гастролировал как по городам России, так и по странам СНГ. Более 15 лет певец не выходит на сцену, живет затворником, редко дает интервью. Произошло это из-за неутешительного диагноза (левосторонняя прозопалгия). Артист мучается сильными болями по всему телу и «буквально гниет заживо».

