США опубликовало список звезд РФ, которым грозят санкции

США в четверг, 29 сентября, опубликовало список звезд РФ, которым грозят санкции. В перечень вошли многие знаменитые российские исполнители, политики. Пока не понятно, о каких именно наказаниях идет речь.

В августе Америка уже ввела санкции против гимнастки Алины Кабаевой, бизнесменов, а ткже руководителей ведущих компаний. Сейчас этот список расширился. В нем появились новые имена. В Сенат был передан акт о знаменитостях, которых обвиняют в нарушении прав человека. В реестре более 190 фамилий, в том числе Роман Абрамович, Маргарита Симоньян, Константин Эрнст, Владимир Соловьев, Валентина Терешкова, Эльвира Набиуллина, а также Екатерина Андреева и Павел Астахов и другие.

Среди селебрити - Филипп Киркоров, Николай Басков, Марат Башаров, Олег Газманов, Валерий Гергиев и Никита Михалков.

Кстати, режиссер, отмеченный политиками США, попал под санкции правительства Латвии. Вместе с ним неугодными оказались Дмитрий Певцов, Тина Канделаки, Николай Расторгуев, Полина Гагарина.