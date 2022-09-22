Стало известно, что за рулем броневика с Сергеем Пускепалисом должен был ехать другой шофер

Стало известно, что за рулем броневика с актером и режиссером Сергеем Пускепалисом должен был ехать в тот день другой шофер. Об этом рассказал друг погибшего артиста Вадим Кузовкин во время прощания со сцены.

Напомним, что смертельное ДТП с бронированным «Фордом» произошло на трассе на въезде в Ростов в 11 утра два дня назад, 20 сентября. За рулем зловещего автомобиля находился Александр Синицын. Вместе с ним на переднем сидении для пассажира ехал Сергей Пускепалис.

По словам товарища актера, он ждал авто в Петровске, чтобы сесть за руль.

На самом деле мы поехали с ним в очередную командировку с целью передать автомобиль и гумпомощь на Донбасс. Я был принужден выехать раньше на полчаса. Должен был в Петровске сесть за руль и сменить Александра. Но я не дождался их, - сообщил Кузовкин.