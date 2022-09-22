Телеведущая Ксения Собчак не подтвердила слухи о своей эмиграции в Израиль на ПМЖ

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак не подтвердила слухи о своем отъезде из России в Израиль на ПМЖ. Светская львица прокомментировала слухи о том, что она решила покинуть страну.

Ранее СМИ написали о том, что известная теледива и политик была замечена возле посольства РФ в Москве. Ксюша удивлена и возмущена, почему она вынуждена постоянно отрицать догадки журналистов об эмиграции. Появившиеся сплетни ведущая решила прокомментировать в Telegram-канале. Она написала:

"Еще раз говорю, я в России, я на своей Родине. В горе и радости, как говорят. Сын ходит в школу, я хожу в редакцию, провожу летучки"

Как добавила знаменитая блондинка, сегодня она занята переговорами касательно задержанного журналиста на несанкционированном митинге в Москве.