Телеведущий Борис Корчевников удивил поклонников изможденным внешним видом на фото

Борис Корчевников в последнее время выглядит изможденным. Истощенный болезненный внешний вид телеведущего шокировал его многочисленных поклонников.

Звезда телевидения регулярно оказывает помощь мирному населению Донбасса. Борис лично принимает участие во многих вопросах. Например, он помогает в отправке и сборе гумпомощи на Добрасс. Накануне Корчевников поделился очередным фото в своем личном Telegram. Фотография была сделана во время последней отправки груза населению востока Украины.

«В минувшие выходные отправили огромный груз из лекарственных препаратов для госпиталей, свечей, ладана, теплых вещей, инструментов и другой помощи, которую вы привозили и присылали. Спасибо!» — написал телеведущий.

Подписчики обратили внимание на плохой внешний вид любимца. По мнению подписчиков, лицо Бриса сильно осунулось, под глазами видны темные круги. Также складывается впечатление, что он сильно похудел.

Недавно сообщалось, что состояние здоровья Корчевникова продолжает стремительно ухудшаться. У него остается все менше шансов полноценно слышать.